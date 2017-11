Xbox One X: i malfunzionamenti potrebbero dipendere dal cavo di alimentazione

Come vi abbiamo segnalato pochi giorni fa, ad alcuni possessori diè capitato che la consoledi funzionare all'improvviso. Stando alle parole di, questo genere di malfunzionamento potrebbe dipendere dal cavo di alimentazione.

Se avete acquistato Xbox One X e non riuscite ad accenderla, o se la console si spegne all'improvviso nel bel mezzo di una sessione di gioco, allora il problema potrebbe dipendere dal cavo di alimentazione. Microsoft vi invita ad assicurarvi che il cavo sia effettivamente funzionante (potreste provare a cambiarlo), che sia correttamente inserito nella console (può sembrare un consiglio banale, ma un tentativo non costa nulla) e nella presa elettrica (se usate una ciabatta elettrica, provate a inserire la spina direttamente nella presa a muro).

Stando alle recenti segnalazioni pubblicate su Reddit, alcuni utenti sono riusciti a risolvere il problema cambiando il cavo di alimentazione o assicurandosi di averlo collegato correttamente. A voi è capitato questo genere di problema?