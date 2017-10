ha annunciato una serie di eventi speciali per festeggiare l'arrivo di. Il 7 novembre a partire dalle 02:00 del mattino (ora italiana) si terrà l'evento di lancio a New York, trasmesso in diretta su Mixer, Twitch, Facebook e YouTube Live.

Il Microsoft Store sulla Fifth Avenue organizzerà animazione per la serata e un concorso speciale che metterà in palio un televisore Samsung QLED 4K. Il lancio sarà seguito anche da altri store Microsoft sparsi per il Nord America nonchè dei negozi EB Games in Australia e nuova Zelanda.

Per quanto riguarsa l'Europa, al momento sono stati organizzati show e countdown a Berlino, Parigi e Londra, mentre non ci sono dettagli per quanto riguarda il nostro paese.