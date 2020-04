Xbox One X: Microsoft presenta una console personalizzata per Sonic

Microsoft ha annunciato una speciale Xbox One X Sonic Edition, questa edizione limitata della console non è in vendita ma è stata realizzata per promuovere il lancio del film Sonic the Hedgehog in home video.

Un fortunato giocatore potrà entrare in posesso questo pezzo unico semplicemente retwittando il messaggio che trovate qui sotto, tra tutti verrà estratto un vincitore che si porterà a casa la console personalizzata insieme ad un controller wireless, anche questo personalizzato con loghi e colori del film. Se volete tentare la sorte ricordatevi di utilizzare l'hashtag #SonicXboxsweepstakes altrimenti la partecipazione non risulterà valida.

I primi 8 minuti di Sonic Il Film sono gratis online come antipasto dell'edizione in DVD, Blu-Ray e Digital Download in arrivo negli Stati Uniti e presto anche in Europa. La pellicola dedicata al celebre porcospino blu ha riscosso un notevole successo al botteghino internazionale superando Detective Pikachu e diventando così il film tratto dai videogiochi di maggior successo di sempre.

Da tempo si parla di un possibile sequel non ancora ufficializzato ma è difficile pensare che da questo ottimo riscontro non sia destinata a nascere una trilogia cinematografica.