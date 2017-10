Xbox One X: Microsoft UK avverte i giocatori della possibile carenza di scorte

La divisione inglese diha annunciato tramite le pagine di GamesIndustry che le scorte iniziali diper il mercato britannico potrebbero non bastare per soddisfare la domanda.

"L'Edizione Scorpio è andata sold-out in brevissimo tempo", ha esordito Harvey Eagle di Microsoft: "si è trattato del maggior successo di sempre per quanto riguarda i preordini della storia di Xbox. Non posso garantirvi che ci sia disponibilità necessaria a soddisfare la domanda. Questa è davvero elevatissima e posso dirvi che i negozi avranno rifornimenti continui ogni settimana. Stiamo collaborando con catene come GAME e Dixons per far capire ai consumatori quali siano le reali potenzialità di Xbox One X."

Xbox One X sarà disponibile dal 7 novembre in Europa, al prezzo di 499,99 euro.