Xbox One X: non sono previsti bundle per la stagione natalizia

Rispondendo a una domanda su Twitter,di Microsoft ha confermato come la compagnia non abbia previsto alcun bundleper la stagione natalizia, anche se pacchetti speciali potrebbero uscire durante il prossimo anno.

Al momento Xbox One X è disponibile in edizione Standard e nell'esclusiva Project Scorpio Edition (499.99 euro su Amazon), edizione speciale a tiratura limitata prodotta solamente per il lancio in quantità estremamente ridotte.

Nelle scorse ore è stato svelato anche l'esclusivo pacchetto creato per atleti e star dello showbusiness americano in collaborazione con il giocatore NBA Stephen Curry, la confezione include che include una console Xbox One X personalizzata, due controller Elite, una seleezione di giochi, cuffie wireless e un paio di scarpe Under Armour Curry 4, il tutto racchiuso in un trolley nero con il logo Xbox