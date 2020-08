Xbox One X in offerta a 209 euro, il prezzo più basso di sempre!

Come parte della Amazon Gaming Week, il celebre rivenditore offre Xbox One X rigenerata ad un prezzo imbattibile, precisamente 209.99 euro, davvero un bel risparmio rispetto al prezzo di listino normalmente fissato a 499 euro.

La console risulta venduta e spedita da Amazon, dunque gode della garanzia del rivenditore, inoltre è possibile sfruttare l'abbonamento Amazon Prime per abbattere le spese di spedizione e aumentare così il risparmio. Acquistando Xbox One X in bundle con Xbox Game Pass o Xbox LIVE Gold riceverete inoltre il 40% di sconto sull'abbonamento, l'acquisto da infine diretto a ricevere 90 giorni gratis di streaming musicale con Amazon Music Unlimited.

Le console rigenerate vendute da Amazon sono ovviamente perfettamente funzionanti sotto ogni aspetto, possono essere presenti segni estetici che non compromettono in alcun modo il funzionamento, inoltre possono essere assenti manuali e confezione originale, per il resto si tratta di console senza alcun problema tecnico e verificate.

Pochi i prezzi a disposizione, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi e il prodotto vada sold-out, trattandosi di una console rigenerata non è possibile assicurare il riassortimento in tempi brevi.