Xbox One X in offerta su Amazon a partire da 299 euro

Amazon lancia una nuova offerta su tre bundle Xbox One X in vendita a partire da 299 euro, prezzo valido per la Robot White Edition venduta in abbinamento con Fallout 76. In sconto anche i pacchetti dedicati a Gears 5 e Star Wars Jedi Fallen Order.

Xbox One X 1TB + Fallout 76 - 299 euro

Include una console Xbox One X con hard disk da 1 Terabyte di colore bianco (edizione limitata) con controller della stessa tonalità, in aggiunta a una copia di Fallout 76.

Compra a 299 euro

Xbox One X Gears 5 - 399 euro

Include una Xbox One X di colore nero, un controller wireless e cinque giochi: Gears of War, Gears of War 2, Gears of War 3, Gears 4 e Gears 5, oltre a 14 giorni di abbonamento Xbox LIVE Gold e un mese di Xbox Game Pass.

Compra a 399 euro

Xbox One X Star Wars Bundle - 309.09 euro

Include una console Xbox One X di colore nero con controller wireless abbinato, una copia di Star Wars Fallen Jedi Order Deluxe Edition, un mese di abbonamento EA Access, un mese di iscrizione Xbox LIVE Gold e un mese di sottoscrizione al servizio Xbox Game Pass, davvero niente male.

Compra a 309.90 euro