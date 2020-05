Xbox One X in offerta da GameStop nel nuovo volantino

Continuano le promozioni del volantone GameStop di maggio e dopo aver visto le offerte Nintendo Switch e PlayStation 4 è ora la volta degli sconti su Xbox One, in particolare su Xbox One X.

"Dal 2 al 22 maggio acquista Xbox One X 1TB HyperSpace Limited Edition + Gears 5 (varie configurazioni disponibili) a 299.98€. Promozione valida salvo esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GSZ+. Chiedi chiarimenti al nostro staff."

Si tratta di una buona occasione per acquistare una delle poche Limited Edition di Xbox One X, con la console bianca HyperSpace Edition interamente dedicata a Gears 5, acquistando il bundle entro il 22 maggio riceverete inoltre in omaggio una copia del gioco.

Continua inoltre la promozione sui videogiochi usati, valutati il 50% in più della normale valutazione: "promozione valida per due settimane dalla riapertura ufficiale del negozi e non cumulabile con altre promozioni in corso. I giochi riportati dovranno essere funzionanti e compresi di custodia e libretto. Dettagli, limitazioni e restrizioni in cassa."

Come confermato dall'azienda presto tutti i GameStop riapriranno al pubblico, nel frattempo l'eCommerce è stato potenziato per venire incontro alle esigenze dei consumatori e offrire così consegne rapide e puntuali su oltre il 90% degli ordini in tutta Italia.