Xbox One X, One S e giochi Microsoft in offerta nel nuovo Volantino Euronics di Natale

Anche Microsoft è protagonista delle Offerte del Volantino Euronics, una ottima occasione per i tuoi regali di Natale! Dal 13 al 22 dicembre, Xbox One S e One X in promozione, insieme ai migliori giochi Xbox.

Offerte Xbox One X e Xbox One S

Volete comprare una Xbox One S per Natale? In questo caso non lasciatevi sfuggire la promozione sul bundle Xbox One S 1TB con Forza Horizon 4 a 199,99 euro mentre a 189 euro è possibile acquistare i pacchetti Xbox One S con Rocket League e Xbox One S 1 TB con Forza Horizon 3.

Se invece state cercando una offerta relativa a Xbox One X, Euronics ha quello che fa per voi: Xbox One X 1TB con Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7, 14 giorni di prova a Xbox LIVE Gold e 30 giorni di abbonamento Game Pass a 449.99 euro, ad oggi la miglior offerta per coloro che desiderano godere delle potenzialità 4K della nuova console Microsoft.

Prezzo scontato anche per l'abbonamento Xbox LIVE Gold 12 mesi, ora in vendita a 39.99 euro anzichè 59.99 euro, con un risparmio pari a venti euro sul prezzo di listino.

Offerte Videogiochi Xbox

Tornano anche le promozioni sui giochi Microsoft: Quantum Break a 27.99 euro, stesso prezzo per Gears of War 4 e Halo Wars 2 mentre Forza Motorsport 7 Standard Edition costa 34,99 euro. Anche due titoli recenti come Sea of Thieves e Forza Horizon 4 sono in vendita per Natale a prezzo ridotto, il gioco piratesco di Rare costa 48.99 euro mentre l'adrenalinico racing game di Playground Games ha un prezzo pari a 49.99 euro anzichè 69,99 euro.

Non solo offerte sui giochi Microsoft, ma anche sui migliori titoli Xbox della stagione autunno/inverno: Assassin's Creed Odyssey costa 39.99 euro così come Call of Duty Black Ops 4, bastano invece 19.99 euro per Life is Strange Before the Storm, 39.99 euro per Shadow of the Tomb Raider e 19,99 euro per Sonic Mania Plus.

Le offerte del Volantino Natale Euronics sono valide online e in negozio dal 13 al 22 dicembre.