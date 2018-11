Xbox One X e One S: le migliori offerte Black Friday per la console Microsoft su Amazon

Nei giorni scorsi abbiamo avuto un piccolo assaggio delle offerte Xbox per il Black Friday, oggi, nella giornata del Venerdì Nero, arrivano altre proposte a prezzo scontato su Xbox One X e Controller Elite, proposti in varie configurazioni a costi decisamente interessanti...

Sconti Xbox One S

Xbox One S 1TB con Forza Horizon 4, 14GG Live Gold e 1 Mese Game Pass - 199.99 euro

Xbox One S 1TB + Secondo Controller Wireless + 3 Mesi Game Pass - 199.99 euro

Xbox One S 1 TB + Fortnite e un mese di Game Pass - 199.99 euro

Xbox One S 1TB Minecraft Creators Pack + 1 mese GamePass - 199.99 euro

Xbox S Console 1TB Minecraft Story Mode + Explorer Pack - 199.99 euro

Xbox One S 1TB + 3 Mesi Game Pass + 3 Mesi Xbox Live Gold - 199.99 euro

Xbox One X 1TB €399,99

Xbox One X 1TB + Shadow of Tomb Raider + 14GG Xbox Live Gold + 1 Mese GamePass €399,99

Xbox One X 1TB + PUBG €399,99

Xbox One X 1TB + Forza Horizon 4 + 14GG Xbox Live Gold + 1 Mese GamePass €399,99

Xbox One X 1TB White + Fallout 76 €399,99

Controller Elite White €125,59

Controller White Sport Special Edition €49,99

Xbox One Elite Controller €104,99

Oltre ai bundle Xbox One S a 199 euro troviamo, proposta in configurazione standard e in bundle con Shadow of the Tomb Raider, PUBG o Forza Horizon 4, stesso prezzo anche per la variante bianca a tiratura limitata con inclusa una copia digitale di Fallout 76. Scontri anche sui controller Wireless ed Elite.Su Everyeye.it trovate una pagina dedicata a offerte e sconti per il Black Friday , vi invitiamo a seguirla per essere aggiornati su tutte le promozioni del