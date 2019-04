Xbox One X e One S in offerta su Amazon con giochi e accessori inclusi

Continuano le Offerte di Primavera su Amazon.it, il noto sito di eCommerce propone numerosi bundle Xbox One S e Xbox One X a sconto, pacchetti particolarmente interessanti che includono uno o più giochi, controller e abbonamenti Xbox LIVE Gold e Game Pass.

Abbiamo selezionato di seguito alcune offerte decisamente convenienti per Xbox One S e Xbox One X in bundle con giochi come Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, The Division 2, Anthem, Devil May Cry V e Red Dead Redemption 2.

Sconti Xbox One S

Xbox One S 1TB Minecraft Creators Pack + 1M GamePass + FIFA 19 a 255 euro

Xbox One S 1TB Minecraft Creators Pack + 1M GamePass + RDR2 a 278 euro

Xbox One S 1TB + The Division 2 + FIFA 19 a 278 euro

Xbox One S 1TB + Forza Horizon 4 + 14GG Xbox Live Gold + 1 Mese Gamepass + Controller Phantom White a 288 euro

Xbox One S 1TB + Anthem + Red Dead Redemption 2 a 280 euro

Xbox One X in offerta

Xbox One X 1TB + Fallout 76 + Red Dead Redemption 2 a 449.99 euro

Xbox One X 1TB + Fallout 76 - Robotic White Edition + FIFA 19 a 425 euro

Xbox One X + Metro Exodus + Xbox Controller Phantom White a 469 euro

Xbox One X + The Division 2 + Xbox Controller Phantom White a 469 euro

Xbox One X + The Division 2 + Devil May Cry V Lenticular Edition a 459 euro

Xbox One X 1TB + Forza Horizon 4 + 14GG Live Gold + 1 Mese Gamepass + Controller Sport Red a 469 euro

Tutte le offerte indicate sono valide solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi e le console tornino ad essere vendute a prezzo pieno.