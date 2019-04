Xbox One X e One S: sconto di 50 euro su tutti i bundle e FIFA 19 in regalo

Microsoft lancia una nuova offerta di primavera: solamente per un periodo limitato, la casa di Redmond sconta di 50 euro il prezzo di tutti i bundle Xbox One X e Xbox One S, aggiungendo su ogni acquisto una copia di FIFA 19.

Leggiamo di seguito le condizioni: "Offerta valida dalle 00:00 GMT del 5 aprile 2019 alle 23:59 GMT del 14 aprile 2019 fino a esaurimento scorte. Disponibile solo su Microsoft Store online in Italia. Offerta non valida sugli ordini o acquisti precedenti; non trasferibile né convertibile in denaro o codici promozionali. Potrebbe non essere cumulabile con altre offerte. In caso di rimborso, si terrà conto dello sconto applicato. Il prezzo scontato non include imposte, costi di spedizione o altre spese. Offerta non valida ove soggetta a divieti o ad altri vincoli di legge. Microsoft si riserva il diritto di modificare o sospendere le offerte in qualsiasi momento. Potrebbero essere applicate altre esclusioni e limitazioni."

L'offerta è attiva anche sul Microsoft Store italiano, tra i prodotti in promizione troviamo i bundle Xbox One X con Forza Horizon 4/Forza Motorsport 7, The Division 2, Shadow of the Tomb Raider, Fallout 76 ed i pacchetti Xbox One S con Anthem, Battlefield V, Fortnite, Minecraft e tanti altri ancora. Per ogni console acquistata riceverete, come detto, anche una copia di FIFA 19 in regalo.