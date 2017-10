Manca ormai poco all'arrivo di, la nuova potentissima console di, e la curiosità dei giocatori continua a crescere. Rispondendo al tweet di un fan, Albert Penello del teamha fatto intendere che la nuova macchina potrebbe avere una nuova animazione d'avvio.

"Mi stavo chiedendo se la X avrà una nuova animazione d'avvio. Qualcosa che faccia subito capire che si tratta di Xbox One X", recita il messaggio.

Sebbene Penello non abbia confermato, quel "forse" scritto in risposta lascia poco spazio all'immaginazione. Xbox One X uscirà il prossimo 7 novembre, e sarà inoltre disponibile - in quantità limitate - nell'edizione Project Scorpio, nome che ha accompagnato il progetto della casa di Redmond.