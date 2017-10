Xbox One X: primo video unboxing, dimensioni a confronto con PlayStation 4 Pro

Il team di Digital Foundry ha pubblicato il primo video unboxing di, la nuova consolein arrivo nei negozi di tutto il mondo il prossimo 7 novembre.

Oltre a mostrare nel dettaglio il contenuto della confezione, Digital Foundry propone anche una comparativa relativa alla dimensioni, mettendo a confronto Xbox One X con Xbox One Standard, Xbox One S e PlayStation 4 Pro. La nuova console presenta dimensioni molto simili a quelle del modello S, risultando solo leggermente più compatta rispetto a quest'ultima.

Per promuovere il lancio di Xbox One X, Microsoft ha pubblicato lo spot TV Feel True Power, oltre ad aver annunciato una serie di eventi speciali in Nord America ed Europa.