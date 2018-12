Xbox One X e PS4 PRO a confronto: quale console comprare a Natale 2018?

Arrivano le festività e arriva anche il momento dei regali: per tutti coloro che ancora non hanno scelto a quale console affidarsi, eccovi una comparativa tra PS4 PRO vs Xbox One X: quale acquistare a Natale? Vi aiutiamo a decidere con questo video.

Sony e Microsoft propongono due portate diverse ma ugualmente saporite, ognuna con un proprio gusto forte e deciso: la scelta tra PS4 PRO e Xbox One X è in maggior parte legata alle proprie esigenze, da una parte troviamo una lineup di esclusive di assoluto rilievo per gli amanti dei giochi single player e story driven (God of War, Detroit Become Human, Marvel's Spider-Man), dall'altra troviamo invece un'offerta forse meno ricca ma ugualmente variegata come State of Decay 2, Sea of Thieves e Forza Horizon 4, solamente per citare i blockbuster del 2018, senza dimenticare il servizio Xbox Game Pass, che permette di accedere a un catalogo composto da oltre 100 titoli ad un prezzo contenuto.

L’ideale sarebbe poter permettersi di affiancare le due piattaforme così da trarre il massimo dagli ecosistemi PlayStation e Xbox: che decidiate di scegliere le versioni PRO o X, in ogni caso, i vostri appetiti saranno saziati, ed il Natale si rivelerà decisamente appagante...