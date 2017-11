Xbox One X: la replica dell'evento di lancio della console svoltosi a New York

Dopo mesi di attesadebutta oggi sul mercato, eha ben pensato di celebrare l'avvenimento con un grande evento di lancio in quel di New York.

L'evento è stato trasmesso in diretta dal Microsoft Store di riferimento della Grande Mela a partire dalle ore 23:00 locali, quando da noi erano le 5:00 del mattino. Se volete rivivere quei momenti, trovate la replica integrale in cima alla notizia.

Per l'occasione sono intervenute numerose figure chiave dalla casa di Redmond, come il celebre Larry "Major Nelson" Hryb, Albert Penello e Pete Hines, e anche Rod Fergusson, capo dello studio responsabile di Gears of War 4, The Coalition. Poteva poi mancare Phil Spencer? Il boss di Xbox ha addirittura assistito alla vendita della prima console. Buona visione!

Xbox One X è ora disponibile all'acquisto a 499 euro e qui trovate la nostra recensione. La comprerete al lancio? Fatecelo sapere rispondendo al nostro sondaggio!