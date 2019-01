Xbox One X Robot White Edition con Fallout 76 a 349 euro su Amazon!

Interessante offerta su Amazon.it: Xbox One X Robot White Special Edition in bundle con Fallout 76 viene ora proposta al prezzo di 349 euro, indubbiamente una promozione da tenere d'occhio considerando che si tratta di un pacchetto in edizione limitata.

Xbox One X Fallout 76 Bundle (349 euro)

Include una console Xbox One X 1 Terabyte nella speciale colorazione Robot White a tiratura limitata, cavo HDMI, cavo di alimentazione, codice download per Fallout 76, un mese di abbonamento a Xbox LIVE Gold e 30 giorni di prova a Xbox Game Pass.

La confezione standard di Xbox One X (senza giochi inclusi) costa invece 409.70 euro, con un risparmio di oltre 90 euro sul prezzo di listino, senza però giochi o abbonamenti di prova inclusi. Entrambe le offerte sono valide per un periodo limitato e comunque fino ad esaurimento score, se siete interessati vi consigliamo dunque di approfittarne subito prima che i due prodotti tornino in vendita a prezzo pieno.