Xbox One X sarà la piattaforma di riferimento per il nuovo progetto di Playground Games

Durante un'intervista concessa a, lo software house di Forza Horizon 3 ha parlato del suo prossimo progetto (che secondo alcune voci potrebbe essere Fable IV ), confermando comerappresenterà la piattaforma di riferimento per lo sviluppo del gioco.

"Stiamo iniziando a sviluppare un nuovo gioco non ancora annunciato. La piattaforma di riferimento sarà Xbox One X, il che è una gran cosa per noi e per i giocatori sotto molti punti di vista. Tanto per cominciare è ottima per lo sviluppo, è molto potente e ha più memoria di quanta ne abbiamo mai avuta a disposizione. È una macchina magnifica su cui realizzare il proprio gioco. Quanto più facilmente e velocemente si riesce a sviluppare, tanto più è possibile arricchire il progetto" dichiara Playground Games.

Lo sviluppatore, tuttavia, ci tiene a precisare come Xbox One e PC non verranno trascurati, nonostante il focus riposto sulla console premium: "Ritengo che durante lo sviluppo vedremo diversi benefici anche per le altre piattaforme, come Xbox One e persino il PC. E questo sarà possibile grazie agli strumenti di sviluppo unificati su cui stiamo lavorando", precisa la software house.

Anche se al momento non abbiano ulteriori dettagli sul nuovo progetto di Playground Games, sappiamo che il team starebbe lavorando a un nuovo GDR open world. Secondo alcuni rumor, potrebbe trattarsi proprio di Fable IV: voi cosa vi aspettate?