Xbox One X: in molti la scambiano con Series X, picco di acquisti su Amazon

Quanto accaduto di recente su Amazon USA sta strappando un sorriso a molti, in particolar modo ai fortunati utenti che sono riusciti ad accaparrarsi con successo una Xbox Series X.

Nel corso delle ultime ore è infatti stato registrato un misterioso aumento delle vendite di Xbox One X pari al 727%. Un boom di vendite così marcato proprio in concomitanza con l'avvio dei preorder delle due console next-gen di Microsoft non può che essere il frutto di un errore commesso in massa dagli utenti non proprio esperti in ambito di acquisti online, i quali hanno effettuato l'acquisto della console dell'attuale generazione scambiandola con la potente Xbox Series X in arrivo il prossimo 10 novembre 2020.

A meno che tutti questi ordini non siano una diretta conseguenza dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, è probabile che il colosso della vendita online stia per ricevere una gran quantità di richieste di reso dagli utenti che si ritroveranno tra le mani una One X nel corso dei prossimi giorni.

Vi ricordiamo che Xbox Series X è già terminata su Amazon Italia, dove è ora possibile prenotare esclusivamente Xbox Series S e alcuni accessori, tra i quali anche il nuovo controller Shock Blue.