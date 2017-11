Xbox One X Scorpio Edition in preordine su Amazon, pochi pezzi disponibili

Su Amazon Italia è nuovamente disponibile per il preordine la richiestissima, edizione speciale a tiratura limitata prodotta in occasione del lancio della nuova console della casa di Redmond.

Xbox One X Project Scorpio Edition si contraddistingue per la scritta "Project Scorpio" su controller e console, quest'ultima inoltre presenta una trama intrecciata nella parte superiore, con effetto fibra di carbonio. Nella confezione, inoltre, è incluso anche lo stand verticale, normalmente disponibile solo separatamente.

Acquista Xbox One X Project Scorpio Edition (499.99 euro)

Effettuando il preordine su Amazon avrete la certezza di ricevere la console in tempo per il lancio, fissato per martedì 7 novembre. Affrettatevi, perchè i pezzi disponibili sono davvero pochissimi.