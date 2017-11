Xbox One X: secondo NPD venderà 600 mila unità in USA entro la fine dell'anno

ha fatto registrare un'ottima partenza sul mercato: Gamestop USA esaurì quasi tutte lein appena 24 ore, mentre in UK fece meglio di PlayStation 4 Pro al

Per questo motivo, NPD si vide costretta ad aumentare le proiezioni di vendita. Quest'oggi, torna sull'argomento un noto analista della compagnia, Mat Piscatella. Secondo lui, la nuova console di Microsoft riuscirà a piazzare almeno 600 mila unità negli Stati Uniti entro la fine di quest'anno.

Ben più difficile ipotizzare quale sarà la console più venduta del mese di novembre, dal momento che tutte e tre stanno ottenendo ottimi risultati. Riguardo al Black Friday, l'analista ha fatto notate che le vendite attraverso le piattaforme digitali di Sony e Microsoft sono state "fenomenali". Nintendo, purtroppo, non condivide con NPD i dati relativi al suo eShop, per cui non ha potuto esprimersi al riguardo.

Per i dati completi sulle vendite di questo mese dovremo attendere la metà di dicembre, e alla luce di quanto dichiarato sarà davvero interessante scoprire quale delle tre console riuscirà a spuntarla. Secondo Piscatella, tuttavia, non ha poi molta importanza quale console vincerà, anche se sarà comunque costretto ad "eleggere" un vincitore: "Se tutte e tre stanno avendo un mese spettacolare, dal punto di vista del mercato ha davvero tanta importanza scoprire quale venderà di più? No, ma se non indico il leader allora tutti usciranno fuori di testa".