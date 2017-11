Xbox One X: Sony dà il benvenuto alla nuova console Microsoft

Oggi è il giorno del debutto di, la piattaforma di gioco dipensata per il gaming in 4K., che ha invece lanciato PlayStation 4 Pro lo scorso novembre, ha dato il benvenuto alla nuova console di Redmond pubblicando sui social network un'immagine a tema.

Lo scatto, che potete trovare in cima alla notizia, ritrae l'iconica "X" del pad PlayStation, accompagnato da un eloquente "Welcome", che chiaramente rimanda all'arrivo di Xbox One X. Sicuramente un gesto apprezzabile da parte di Sony, che accoglie con sportività il lancio della nuova console mid-gen.

Nel corso delle ultime ore stanno arrivando sempre più dettagli sui giochi ottimizzati per Xbox One X: fra i tanti, citiamo World of Tanks, Elite: Dangerous, Rise of the Tomb Raider, e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra. Vi segnaliamo infine che Xbox One X Scorpio Edition è ora disponibile, in tiratura limitata, su Amazon Italia.