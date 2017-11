Xbox One X: la sostituzione dell'hard disk potrebbe invalidare la garanzia

è ormai disponibile sul mercato da diversi giorni e la redazione dinon ha esitato a smontarla pezzo per pezzo per scoprire cosa c'è sotto al cofano e per valutarne il grado di riparabilità.

Nel video che trovate in apertura vengono mostrati tutti i componenti della console. A destare maggiore attenzione è stato tuttavia l'hard disk interno, un Seagate 1TB 5400 RPM. In un articolo a corredo, è stato specificato che per rimuoverlo è stato necessario staccare un bollino adesivo piuttosto resistente, che a quanto pare potrebbe invalidare la garanzia della Xbox One X.

A giudicare da quanto mostrato, inoltre, la rimozione risulta piuttosto complessa, dal momento che bisogna effettuare più operazioni, sicuramente non agevoli per tutti gli utenti, prima di arrivare all'alloggiamento del disco rigido. A complicare il tutto c'è anche una formattazione, giudicata dalla redazione "complicata".

Xbox One X permette di installare hard disk esterni, ma in ogni caso questo potrebbe rappresentare un problema per tutti gli utenti intenzionati a cambiare quello interno con uno più prestante da 7200 RPM o, semplicemente, più capiente.

Vi ricordiamo che Xbox One X è ora disponibile all'acquisto a 499 euro. Microsoft, inoltre, ha anche spiegato il significato dei numeri presenti sulla confezione della Project Scorpio Edition.