Xbox One X e Switch hanno regalato un ottimo Natale a GameStop

Stando a quanto dichiarato da, sia Xbox One X che Nintendo Switch hanno contribuito in modo decisivo ad aumentare il volume di vendite della catena durante le festività natalizie. Un risultato che conferma il buon andamento delle due console.

"Nintendo Switch e Xbox One X, insieme a 'un solido aumento' nel business del merchandising che include marchi come ThinkGeek, hanno comportato un aumento delle vendite del 10,6 percento" dichiara un portavoce di GameStop, come riportato su Dallas News.

Nell'attesa che GameStop diffonda nel dettaglio i suoi dati di vendita relativi all'anno fiscale in corso, vi ricordiamo che Aaron Greenberg ha voluto anticipare le dichiarazioni del gruppo NPD rivelando che Xbox One ha venduto più di PlayStation 4 negli Stati Uniti durante lo scorso mese, restando indietro solo a Nintendo Switch.

