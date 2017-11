TrueAchievements ha pubblicato una comparativa grafica relativa ai tempi di caricamento di quattro giochi, messi a confronto su Xbox One e Xbox One X. Sui titoli in questione, la nuova console permette di ottenere interessanti miglioramenti, con tempistiche ridotte mediamente

Nello specifico, i giochi provati sono Life is Strange (22.6%), Limbo (44.4%), Forza Motorsport 7 (26.9%) e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra (27.6). Le tempistiche indicate sono calcolate dall'avvio del gioco alla comparsa del menu iniziale, senza saltare eventuali cutscene.

Anche per quanto riguarda GTA V, i primi test segnalano tempi di caricamento migliorati rispetto a Xbox One e Xbox One S.