Xbox One X in tre edizioni a tema Wonder Woman 1984: parte l'asta di beneficenza

Dopo aver illustrato nel dettaglio le funzionalità della New Xbox Experience, Microsoft decide di sensibilizzare i videogiocatori sul tema della violenza domestica mettendo all'asta tre edizioni speciali di Xbox One X dedicate a Wonder Woman 1984 per raccogliere fondi a supporto dell'ente Together For Her.

Le personalizzazioni a tema Wonder Woman 1984 delle tre versioni speciali di Xbox One X sono state realizzate interamente a mano con foglie d'oro a 24 carati e materiali pregiati, il tutto per alimentare l'interesse dei collezionisti che decideranno di partecipare all'asta di beneficenza a supporto dell'ente non profit dedicato alle vittime di violenza domestica.

L'unico modo per ottenere una delle tre edizioni speciali di Xbox One X sarà perciò quello di partecipare all'asta benefica e contribuire alla raccolta fondi di Together For Her, come espressamente dichiarato dagli stessi rappresentanti di Microsoft alla presentazione di questa iniziativa.

In calce alla notizia trovate le immagini che immortalano le edizioni speciali di Xbox One X che saranno messe all'asta dalla casa di Redmond entro breve: gli scatti mostrano nel dettaglio le personalizzazioni che caratterizzano le versioni Wonder Woman Golden Armor, Wonder Woman Lasso of Truth e Barbara Minerva.