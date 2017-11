Xbox One X vs Xbox One S: tempi di caricamento a confronto in un video

Il canale YouTube "Hogarth" ha pubblicato un video che mette a confronto i tempi di caricamento di tre giochi () su Xbox One X e Xbox One S con hard disk interno e unità esterna USB 3.0 SSD Samsung T1 da 512 GB.

Queste le tempistiche ottenute in fase di test su Xbox One X e Xbox One S, prendendo i tempi dalla schermata dei titoli all'avvio effettivo del gioco:

The Witcher 3 Wild Hunt

Xbox One S: 3 minuti e 20 secondi

Xbox One S con disco SSD: 2 minuti e 8 secondi

Xbox One X: 1 minuto e 39 secondi

Xbox One X con disco SSD: 1 minuto e 39 secondi

Grand Theft Auto V

Xbox One S: 2 minuti e 3 secondi

Xbox One S con disco SSD: 1 minuto e 2 secondi

Xbox One X: 51 secondi

Xbox One X con disco SSD: 50 secondi

Watch Dogs 2

Xbox One S: 1 minuto e 48 secondi

Xbox One S con disco SSD: 1 minuto e 14 secondi

Xbox One X: 1 minuto e 7 secondi

Xbox One X with con disco SSD: 58 secondi

Il caso di The Witcher 3 sembra essere quello più interessante, la velocità di caricamento su Xbox One X (con disco interno) è pari a 1 minuto e 39 secondi contro i 3 minuti e 20 secondi necessari per iniziare a giocare su Xbox One S. Tempistiche ridotte di quasi 1:50 minuti anche nel caso di Grand Theft Auto V mentre su Watch Dogs 2 i caricamenti sono inferiori di circa 50 secondi sulla nuova console Microsoft. Risultati interessanti che testimoniano l'ottimo lavoro svolto da Microsoft, oltretutto i risultati potrebbero migliorare ulteriormente in futuro, quando gli sviluppatori prenderanno ancora più confidenza con il nuovo hardware.

Utilizzando una memoria esterna SSD su One X i risultati (almeno sui tre giochi presi in esame) non cambiano di molto se paragonati ai dati ottenuti usando l'hard disk interno: i tempi di caricamento di The Witcher 3 risultano di fatto identici mentre su GTA V e Watch Dogs 2 è possibile risparmiare appena un secondo e nove secondi rispettivamente.