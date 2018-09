Xbox One X e Xbox One S in offerta su Amazon con FIFA 19 in regalo!

Per festeggiare il lancio di FIFA 19 Amazon.it ha scontato vari bundle Xbox One X e Xbox One S, per ogni acquisto di un pacchetto Microsoft inoltre riceverete in regalo una copia del nuovo gioco di calcio Electronic Arts.

Xbox One X

I pacchetti proposti di seguito sono venduti a 449.99 euro anzichè 499.99 euro, offerta valida per la confezione Standard e per i bundle con Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider e PUBG:

Xbox One X + FIFA 19 - 449.99 euro

Xbox One X 1TB + FH4 + 14GG Xbox Live Gold + 1 Mese Gamepass + FIFA 19 - 449.99 euro

Xbox One X 1TB + SOTR, 14GG Xbox Gold, 1 Mese Gamepass + FIFA 19 - 449.99 euro

Xbox One X 1TB + PUBG + FIFA 19 - 449.99 euro

Xbox One S

I bundle Xbox One S vengono invece proposti a 249.99 euro, in tutti i casi con FIFA 19 in omaggio:

Xbox One S 1TB + FH4 + 14GG Xbox Live Gold + 1 Mese Gamepass + FIFA 19 - 249.99 euro

Xbox One S 1TB + 3 Mesi Gamepass + 3 Mesi Xbox Live Gold + FIFA 19 - 249.99 euro

Xbox One S 1TB + Sea of Thieves + FIFA 19 - 249.99 euro

Ricordiamo che la promozione è valida solamente per un periodo di tempo limitato, se siete interessati i consigliamo quindi di approfittarne prima sia troppo tardi...