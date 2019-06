Xbox One X ed Xbox One S in offerta su Amazon in occasione dell'E3

Continuano su Amazon le offerte gaming in occasione dell'E3 di Los Angeles, che si concluderà giovedì 13 Giugno. Quest'oggi ci soffermiamo sulle promozioni dedicate all'universo Xbox One.

Offerte Xbox One - E3

Xbox One S 1 TB - All Digital Edition Console +1 Mese Xbox Live Gold + 3 Digital Games inclusi (Forza Horizon 3, Minecraft, Sea of Thieves): 199,99 Euro al posto di 229,99 Euro;

Xbox One X + Metro Exodus [Bundle]: 392,47 Euro al posto di 499,99 Euro;

Xbox One S 1TB Minecraft Creators Pack + 1M GamePass [Bundle]: 215,09 Euro al posto di 300,99 Euro;

Xbox One S 1TB + 3 Mesi Gamepass + 3 Mesi Xbox Live Gold [Bundle]: 233,53 Euro al posto di 299,99 Euro;

Xbox One S 1TB + Forza Horizon 4 + 14gg Xbox Live Gold + 1 Mese Gamepass [Bundle]: 249,99 Euro al posto di 299,99 Euro;

Xbox One S 1TB + Sea of Thieves [Bundle]: 229,98 Euro al posto di 300,99 Euro

Sono davvero tanti quindi i bundle proposti a prezzi ribassati. Amazon ovviamente non ha fornito alcun tipo d'indicazione sulla data di scadenza delle promozioni, tanto meno sulla disponibilità.

In alcune schede prodotto però è stata inserita l'indicazione relativa alla disponibilità limitata in termini di unità, con altre scorte in arrivo.

Tutte le offerte beneficiano dei vantaggi previsti dal Prime.