Xbox One: Zone of the Enders HD Collection e Rumble Roses XX sono adesso retrocompatibili

La line-up di Xbox One si amplia con altri due titoli dell'era Xbox 360: Major Nelson, come sempre molto attivo sui social, ha quest'oggi annunciato che Zone of the Enders HD Collection e Rumble Roses XX sono adesso retrocompatibili.

Come al solito, vi ricordiamo che qualora foste in possesso delle versioni retail Zone of the Enders HD Collection e Rumble Roses XX vi basterà inserirli nella console e scaricare un aggiornamento, se invece in passato avete acquistato le edizioni digitali, i giochi verranno aggiunti automaticamente alla vostra libreria. Che ne pensate di queste due aggiunte? Ricordiamo ai lettori che è possibile consultare l'elenco completo dei giochi retrocompatibili su Xbox One sul sito ufficiale.