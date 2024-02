L'Xbox originale omaggiata dalla serie tv di Halo: l'imperdibile easter egg

Il quarto episodio della Stagione 2 di Halo contiene un gradito omaggio a tutti gli appassionati di Xbox, in particolare della prima, storica console distribuita originariamente negli Stati Uniti nel novembre del 2001.

In una sequenza della quarta puntata della seconda stagione della serie, infatti, è possibile intravedere l'Xbox originale per alcuni veloci secondi, posizionata sullo scaffale di un negozio d'antiquariato visitato da Master Chief e da Perez. La sequenza è piuttosto buia e non è semplicissimo intravedere subito la console, ma ai più attenti non è sfuggito l'easter egg in onore delle origini della storia videoludica di Microsoft, che proprio con il primissimo capitolo di Halo ha trovato la sua prima, vera Killer Application.

Halo Combat Evolved accompagnò il lancio di Xbox sul mercato, inizialmente negli Stati Uniti e poi in Europa durante i primi mesi del 2002. Se il marchio Xbox è oggi uno dei più famosi in ambito videoludico, parte del merito va riconosciuto proprio alla saga con protagonista Master Chief ed al suo enorme successo: non a caso il primo Halo è considerato ancora oggi il miglior gioco mai realizzato per l'Xbox originale. Anche per questo motivo il piccolo, grande easter egg assume un significato ancora più profondo per tutti gli appassionati del brand creato da Bungie e poi portato avanti da 343 Industries.