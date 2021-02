Xbox, Paradox, SEGA e Ubisoft: nuovi rumor tra Game Pass, partnership e acquisizioni

Mentre procedono gli ultimi passi per il completamento dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, non si sopiscono le voci di corridoio che vorrebbero ulteriori grandi novità in arrivo in casa Xbox.

A rilanciare il dibattito in materia è nello specifico Shpeshal Ed, co-creatore dello show XboxEra, interamente dedicato all'universo videoludico verdecrociato. Nel corso dell'ultimo appuntamento, quest'ultimo ha in particolare condiviso con il pubblico un'intrigante affermazione, dichiarando che al momento "Microsoft è in trattative con Paradox Interactive". Un'indicazione piuttosto generica, che potrebbe celare una semplice partnership oppure suggerire un'acquisizione della compagnia svedese. Tra le IP che risiedono sotto il tetto di Paradox possiamo citare Crusader King, Europa Universalis e, dal 2015, Vampire: The Masquerade.



Non soddisfatto, il gruppo di commentatori riunito su XboxEra è inoltre tornato a discutere del possibile ingresso di Ubisoft+ nel servizio Xbox Game Pass, indicato da questi ultimi come in arrivo per l'ultima parte del 2021. Infine, rievocando le indiscrezioni in circolo su di un avvicinamento tra SEGA e Microsoft, si è suggerito un grande focus sulla retrocompatibilità dei titoli parte del catalogo della compagnia nipponica.



Il tutto, lo ricordiamo, afferisce al reame dei rumor e non deve essere considerato come una conferma ufficiale: per saperne di più, sarà necessario attendere eventuali comunicazioni.