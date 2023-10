Xbox parla del suo approccio sui giochi Activision: custodi di una incredibile raccolta

Ora che l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft è stata ultimata, le nuove questioni da sciogliere riguarderanno principalmente la gestione dei numerosi giochi che rientrano sotto l'ala di Activision Blizzard e King.

L'elenco dei franchise Activision ora in mano a Xbox è immenso e fra questi, tanto per citarne alcuni, compaiono Call of Duty, Dablo e Overwatch. In riferimento alla loro portata e alla vastità delle community che comprendono, Phil Spencer ha speso alcune importanti parole di riflessione nel podcast ufficiale Xbox:

"La quantità di franchise che ora abbiamo nel nostro portfolio è una sorta di ispirazione, è gravosa. Sento che dovremo essere grandi custodi dei contenuti che toccheremo. Questi sono i ricordi delle persone su piattaforme diverse, decenni diversi.

E voglio assicurarmi che, quando torneremo e visiteremo qualcosa, lo faremo con tutte le nostre capacità, con un team motivato che vuole lavorare su qualcosa e fare la differenza, non solo creare qualcosa per un guadagno finanziario."

Il numero uno della divisione Gaming di Microsoft ribadisce quindi l'intenzione di visitare gli studi dei team che lavorano alle varie produzioni e di capire cosa li appassiona. Lascia inoltre intendere che sosterrebbe pienamente la rivisitazione dei titoli più vecchi da parte dello studio, se fosse una direzione che vogliono prendere senza imposizioni esterne. "Penso semplicemente che ci sia un'incredibile raccolta di cose su cui possiamo rimettere le mani".