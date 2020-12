Xbox, parla Phil Spencer: grandi sorprese in arrivo da qui a 10 anni

Oltre ad aver pubblicato un video riassuntivo dedicato agli ultimi 12 mesi targati Xbox, Microsoft ha tenuto un nuovo podcast condotto da Larry Hyrb in cui Phil Spencer è tornato a discutere del ruolo che la casa di Redmond ricoprirà nei prossimi anni all'interno del mercato videoludico.

Dopo l'avvento di Spencer come leader della divisione gaming, Microsoft si è finalmente messa alle spalle i passi falsi compiuti con il lancio di Xbox One, riuscendo nel corso degli ultimi anni a riguadagnare fiducia da parte dei giocatori. Un fattore, probabilmente più determinante di tutti, di questa rinascita è stato quello di aver aggiornato l'offerta gaming con una serie di servizi di qualità senza precedenti, primo fra tutti, ovviamente, il Game Pass. La strategia attuata da Spencer ha in seguito coinvolto l'acquisizione di numerosi studi di sviluppo, ed è lecito aspettarsi nel futuro prossimo l'arrivo di pesanti esclusive che possano tenere testa alle apprezzate produzioni Sony.

Se il 2020 è stato un anno importante per Xbox, il prossimo sarà "incredibile": secondo Spencer, la lineup di giochi che entreranno a far parte del catalogo di Xbox Series X|S e One saprà sorprendere i fan della casa verdecrociata. Il 2021 viene visto come una sorta di "Horizon 0", mentre ciò che verrà presentato da qui a tre anni farà parte di un "Horizon 1". I progetti che potrebbero infine concretizzarsi entro i prossimi 10 anni sono inseriti nel conclusivo "Horizon 2", che presumibilmente andrà anche oltre il ciclo vitale di Series X|S.

Spencer ha quindi chiuso l'intervento affermando di essere "incredibilmente entusiasta" all'idea di annunciare entro uno o due anni i nuovi progetti a cui i team di Xbox stanno lavorando in gran segreto. Le sorprese, a quanto viene detto, saranno in grado di sorprenderci esattamente come hanno fatto xCloud ed il Game Pass. Che si tratti di nuovi servizi, giochi od entrambe le cose, non ci è ancora dato saperlo. Sta di fatto che il futuro di Microsoft e Xbox sembra essere particolarmente radioso.