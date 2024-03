Xbox Partner Preview: seguite con noi il nuovo evento Microsoft oggi su Twitch e YouTube

Annunciato a inizio settimana praticamente a sorpresa, oggi è il giorno di Xbox Partner Preview, nuovo showcase di Microsoft in programma alle 19:00 ora italiana. Noi come di consueto lo commenteremo in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube.

Microsoft ha promesso un mini evento della durata di 30 minuti confermando anche alcuni giochi presenti tra cui Kunitsu-Gami Path of the Goddess di Capcom, The First Berserker Khazan, Path of Exile 2 e Tales of Kenzera Zau.

Potrebbero poi esserci delle sorprese come il già leakato Stalker Legends of the Zone Trilogy, raccolta che comprende S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky e S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat per la prima volta in assoluto su console.

Al momento non ci sono però altre informazioni su questo evento e dunque non ci resta che attendere per seguirlo insieme a voi. Dalle 18:45 di oggi pomeriggio saremo in diretta su Twitch e YouTube con un breve pre show, commenteremo poi il Partner Showcase a partire dalle 19:00 e andremo avanti almeno fino all'ora di cena commentando gli annunci ed i reveal dello showcase Xbox.