Xbox diventa Partner Ufficiale della Federazione Calcistica Francese

Dopo aver illustrato la strategia di Microsoft su Xbox Game Pass, la casa di Redmond promuove la visione del 'gaming verdecrociato' tra gli appassionati di calcio annunciando una partnership tra Xbox e la Federazione Calcistica Francese.

L'alleanza tra la divisione Xbox e la FFF consentirà a Microsoft di promuovere la propria famiglia di console, servizi e videogiochi nelle massime competizioni delle squadre di club transalpine e, ovviamente, in occasione delle sfide disputate dalla Nazionale Francese.

Per celebrare questa alleanza tra il colosso tecnologico americano e la principale organizzazione calcistica d'oltralpe, il reparto marketing di Microsoft ha confezionato uno spot che mostra lo Stade de France 'tingersi di verdecrociato' attraverso un suggestivo gioco di luci, con tanto di logo Xbox ripreso dai maxischermi e una versione stilizzata del controller 'disegnata' con dei droni.

La partnership tra Xbox e la federcalcio francese, se osservata in un'ottica più ampia, dovrebbe rientrare nel novero delle iniziative promosse da Microsoft per ritagliarsi uno spazio di visibilità tra gli appassionati di calcio, specie in funzione della pluriennale alleanza tra PlayStation e UEFA Champions League.