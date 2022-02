Xbox e PC Game Pass: sono 2 i nuovi giochi del 17 febbraio, inclusa una grande novità

La seconda ondata di febbraio per Xbox e PC Game Pass comincia ufficialmente oggi con l'aggiunta di due nuovi giochi, tra i quali spicca una novità assoluta. Scopriamoli assieme!

Xbox e PC Game Pass | I nuovi giochi del 17 febbraio 2022

Total War Warhammer 3 (PC) - Day one

Madden NFL 22 (PC e Console) - Via EA Play

La novità più importante della giornata è ovviamente rappresentata da Total War: Warhammer 3, che debutta in PC Game Pass immediatamente al day one. Sviluppato come i suoi predecessori da Creative Assembly, lo strategico a turni sancisce la "cataclismica" conclusione della trilogia accompagnando tutti i videogiocatori nel Regno del Caos. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra recensione di Total War: Warhammer 3. Oggi 17 febbraio arriva nel catalogo anche Madden NFL 22, in entrambe le sue versioni per console e PC. Facendo tuttavia parte della selezione di EA Play, su Xbox è fruibile solamente dagli iscritti al tier Ultimate.

I prossimi giochi sono attesi per il 22 febbraio (Roboquest per PC), il 24 febbraio (Galactic Civilization 3 per PC e Super Mega Baseball 3 per console via EA Play) e il 28 febbraio (Alice: Madness Returns per PC via EA Play). Già che ci siamo, vi segnaliamo che l'ultimo giorno del mese lasceranno il catalogo di Game Pass 4 giochi, ossia Hypnospace Outlaw (Cloud, Console e PC), Killer Queen Black (Cloud e Console), Stealth Inc 2 (Cloud e Console) e Touhou Luna Nights (Cloud, Console e PC).