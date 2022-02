Xbox e PC Game Pass: 3 nuovi giochi disponibili da oggi, inclusa una sorpresa

Oggi 24 febbraio il già ampio catalogo di Game Pass si espande ulteriormente dando il benvenuto ad altri tre giochi, uno in più rispetto a quanto inizialmente annunciato da Microsoft la scorsa settimana.

Xbox e PC Game Pass | I nuovi giochi del 24 febbraio

Dragon Ball FighterZ (PC)

Galactic Civilizations III (PC)

Super Mega Baseball 3 (Console) - Via EA Play

La sorpresa di cui vi spiamo parlando è Dragon Ball FighterZ, che arriva in PC Game Pass seguendo le orme delle versioni Xbox e Cloud entrate nel catalogo lo scorso mese di ottobre. Il picchiaduro fa il suo ingresso nella selezione per Windows 10 nel giorno in cui viene lanciato sul mercato il suo nuovo DLC, la lottatrice Android 21 (Lab Coat). Ad affiancarlo in PC Game Pass c'è Galactic Civilizations III, uno strategico 4X che vi mette a capo dell'Alleanza Terrestre con l'obiettivo di guidare l'espansione dell'umanità nella galassia. Agli abbonati Xbox Game Pass Ultimate su console spetta solamente Super Mega Baseball 3, uno sportivo accessibile e cartoonesco facente parte della selezione di EA Play.

L'ondata delle novità per Game Pass di febbraio si esaurirà lunedì 28 con l'arrivo di Alice Madness Returns su PC. Lo stesso giorno lasceranno il catalogo quattro giochi, ovvero Hypnospace Outlaw (Cloud, Xbox e PC), Killer Queen Black (Cloud e Xbox), Stealth Inc 2 (Cloud e Xbox) e Touhou Luna Nights (Cloud, Xbox e PC).