Xbox e PC Game Pass: 4 giochi lasceranno il catalogo il 15 marzo

Il consueto aggiornamento quindicinale di Xbox e PC Game Pass non è mai portatore di sole buone notizie: anche stavolta dobbiamo prepararci a salutare una serie di giochi.

Contestualmente all'annuncio dei nuovi titoli per Xbox e PC Game Pass, Microsoft ci ha anche fatto sapere che il 15 marzo verranno rimossi ben quattro giochi dal catalogo, tra i quali non mancano nomi illustri. Stiamo parlando di Nier: Automata (Cloud, Console e PC), Phogs! (Cloud, Console e PC), Torchlight III (Cloud, Console e PC) e The Surge 2 (Cloud, Console e PC). Ciò significa che, se li state giocando, avete appena due settimane di tempo per portarli a termine prima che diventino inaccessibili. Se proprio non ce la fate, potete valutare la possibilità di acquistare le licenze complete: in quanto abbonati, avete diritto ad uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Tra i nuovi giochi di marzo per Xbox e PC Game Pass, ricordiamo, figurano la novità Far Changing Tides, già disponibile nel catalogo, e Marvel's Guardians of the Galaxy, in arrivo invece il 10 marzo. Già che ci siamo, segnaliamo agli utenti PC che l'App Xbox per Windows si è appena aggiornata per offrire l'accesso libero alle cartelle dei videogiochi installati.