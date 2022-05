Xbox e PC Game Pass: sono arrivati gli ultimi 2 giochi di maggio

Come da attese, oggi sono stati messi a disposizione gli ultimi due giochi di maggio per Xbox e PC Game Pass, tra i quali spicca un titolo al suo debutto sul mercato. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

Xbox e PC Game Pass - I nuovi giochi del 27 maggio

Pac-Man Museum+ (Cloud, Console e PC) - Day one

Cricket 22 (PC)

Il pezzo forte della giornata è senza dubbio Pac-Man Museum+, che festeggia il suo day one finendo immediatamente nel catalogo di Game Pass. Si tratta di una nuovissima raccolta per console, PC e cloud che comprende ben 14 classici con protagonista la pallina gialla più famosa della storia, alcuni dei quali irreperibili da anni. Ad impreziosire la collezione ci pensa un'interfaccia nuova e originale sotto forma di una vera e propria sala giochi in tre dimensioni, liberamente personalizzabile con cabinati, cimeli e decorazioni ottenibili completando sfide e missioni nei differenti giochi. Il secondo gioco del giorno è Cricket 22 per PC, che va ad unirsi alle edizioni console e cloud già disponibili nella selezione dal mese scorso. Trattasi di una simulazione dell'omonimo sport del cricket, uno dei più amati nel Commonwealth. Potete aspettarvi una modalità carriera di stampo narrativo e le licenze ufficiali di tornei come The Ashes e Big Bash T20.

Con Pac-Man Museum+ e Cricket 22 si esauriscono le novità di maggio 2022, dunque non ci resta che aspettare l'annuncio dei nuovi giochi di giugno per Xbox e PC Game Pass, atteso nei prossimi giorni. Già che ci siamo, vi avvisiamo che il 31 maggio verranno rimossi dal catalogo sette giochi, ossia EA Sports NHL 20 (Console), Farming Simulator 19 (Cloud, Console e PC), Knockout City (Console e PC via EA Play), Resident Evil 7 Biohazard (Cloud, Console e PC), Spellforce 3: Soul Harvest (PC), Superhot Mind Control Delete (Cloud, Console e PC) e Yes Your Grace (Cloud, Console e PC). Portateli a termine finché siete in tempo!