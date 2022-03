Xbox, il PC Game Pass si espande in Asia: più giochi premium in futuro?

Giorno dopo giorno, il Game Pass diventa sempre più centrale nelle strategie di Microsoft, che punta fortissimo sul servizio non solo su Xbox Series X/S e Xbox One, ma anche su PC. Non sorprende dunque l'arrivo del vasto catalogo in streaming su quanti più territori possibili, adesso con un occhio di riguardo verso l'Asia.

In particolare è il PC Game Pass ad allargarsi ora verso un numero ancora più ampio di territori asiatici: la casa di Redmond ha infatti rivelato che il suo servizio arriverà presto in Thailandia, Vietnam, Indonesia, Malesia e nelle Filippine. Non è stata ancora decisa in verità una data precisa per lo sbarco del PC Game Pass in questi Paesi, ma è confermato che il debutto avverrà più avanti nel 2022.

Un'espansione verso l'Asia tutt'altro che casuale, quella di Xbox: stando infatti alle informazioni in possesso del noto analista Daniel Ahmad, infatti, nei mercati di questi territori ci sono all'incirca 160 milioni di giocatori PC, rendendo quindi molto probabile un grosso incremento del numero di abbonati al servizio. Ciò sarebbe molto vantaggioso per tutto l'ecosistema globale del PC Game Pass, in quanto un maggior numero di abbonati e relativi introiti, spiega Ahmad, aumenterebbe la possibilità di vedere quanto prima l'arrivo di ulteriori giochi premium per PC all'interno del catalogo.

In attesa dunque di vedere l'esordio dell'abbonamento anche in questi Stati asiatici, vi ricordiamo tutti i nuovi giochi di Xbox Game Pass di marzo 2022. Ad ogni modo, Xbox continua a credere nel mercato retail, nonostante il successo crescente del suo servizio in streaming.