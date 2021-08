Xbox, PC e Game Pass: grandi sconti per la Gamescom 2021!

Contestualmente alla conferma dell'organizzazione di uno speciale evento Microsoft in occasione della Gamescom 2021, il team del colosso di Redmond annuncia anche un'interessante selezione di promozioni.

Per celebrare l'importante fiera del settore videoludico, gli store digitali verdecrociati ospiteranno infatti una speciale iniziativa. Durante l'intera durata della Gamescom 2021, l'utenza Xbox potrà nello specifico usufruire di sconti sino al 75% su di una ricca selezione di giochi. La speciale promozione coinvolgerà l'intero mercato europeo, rivolgendosi sia all'utenza console sia all'utenza PC. Gli sconti coinvolgeranno dunque titoli iconici disponibili su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X o Windows 10.



Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulla lista delle produzioni coinvolte dalla promozione, ma Microsoft promette ulteriori informazioni nel corso delle prossime settimane. Già confermata dal team di Xbox è invece la volontà di tornare a proporre Xbox Game Pass ad un prezzo simbolico per i nuovi abbonati. I giocatori interessati a testare il servizio di casa Redmond potranno infatti avere accesso al ricco catalogo virtuale per un intero mese con la spesa di un unico dollaro.

Ricordiamo che la diretta Microsoft alla Gamescom 2021 è in programma per la serata del 25 agosto, a partire dalle ore 20:00 del fuso orario italiano.