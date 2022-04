Xbox e PC Game Pass: Life is Strange True Colors tra i giochi gratis di oggi

Il catalogo di Xbox Game Pass non smette di crescere. A partire da oggi, martedì 12 aprile, tutti gli iscritti al servizio di Microsoft possono immergersi nelle atmosfere dell'emozionante avventura Life is Strange True Colors e ampliare ulteriormente la propria ludoteca per fare spazio ad altri giochi "gratis"

Il piatto forte dell'odierna offerta videoludica del Game Pass è perciò rappresentato da True Colors, l'ultimo atto dell'avventura grafica Life is Strange di Deck Nine Games e Square Enix. L'opera, lo ricordiamo, si riallaccia indirettamente agli eventi dei capitoli precedenti della serie per condurci ad Haven Springs, un pittoresco angolo di Colorado da esplorare nei panni di Alex.

La nostra alter-ego è dotata di un potere mediatico che le permette di entrare in "risonanza emotiva" con gli abitanti del villaggio; sta al giocatore, di conseguenza, decidere come sfruttare questa capacità paranormale per scoprire i segreti del posto e ottenere le informazioni con cui aiutare Alex a proseguire nel suo viaggio. Se volete saperne di più al riguardo, qui trovate la nostra recensione di Life is Strange True Colors.

L'avventura di Square Enix è fruibile "gratuitamente" dagli abbonati a Game Pass su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e in streaming su sistemi mobile iOS e Android (ma non solo) tramite Xbox Cloud Gaming. Sempre da oggi, martedì 12 aprile, è possibile scaricare a zero tramite PC Game Pass lo strategico ad ambientazione bellica Panzer Corps 2 e il simpatico GDR fantasy a turni Dungeon Of Naheulbeuk The Amulet Of Chaos.