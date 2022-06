Xbox e PC Game Pass, sorpresa: disponibile un nuovo gioco gratis, è un GDR horror

In attesa di scoprire se la notizia bomba della partnership di Xbox con Riot comporterà o meno un aumento esponenziale degli iscritti a Xbox e PC Game Pass, il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft continua a crescere con un nuovo gioco gratis, un GDR horror disponibile a sorpresa su console Xbox e PC.

Il nuovo "regalo a sorpresa" che la casa di Redmond fa a tutti gli iscritti al Game Pass è Omori, un surreale RPG horror sviluppato dalla software house indipendente OMOCAT prendendo spunto dalla tradizione videoludica giapponese dei racconti testuali interattivi a tinte oscure.

Il titolo proietta gli appassionati del genere in un strano mondo pieno di personaggi e creature disegnate a mano con uno stile fittiziamente infantile. Lo scopo del nostro alter-ego è quello di affrontare le fobie del suo inconscio esplorando una dimensione parallela che concretizzerà le sue paure rappresentandole con scenari distorti, mostri inquietanti e personaggi deformi.

L'horror di OMOCAT tratta temi sensibili come la depressione e il suicidio per rappresentarli in un contesto che prevede delle scene disturbanti, da qui l'appello degli stessi sviluppatori a non lasciarsi "trarre in inganno" dalla grafica e di consigliare la fruizione del gioco ai soli maggiorenni.

Intanto, prosegue il dibattito della community sul mancato annuncio da parte di Microsoft dell'atteso aggiornamento di metà mese sui videogiochi Xbox Game Pass di fine giugno, nonostante si conoscano già diversi titoli in procinto di entrare nel catalogo del servizio in abbonamento, come Total War Three Kingdoms e Naraka Bladepoint.