Xbox e PC Game Pass: zombie, pallottole in slow motion e trattori in uscita dal servizio

Dopo aver annunciato i nuovi giochi di maggio su Xbox Game Pass, Microsoft stila l'elenco dei titoli per PC, Xbox One e Xbox Series X/S che stanno per lasciare il catalogo del servizio in abbonamento.

Nell'ottica di un costante rinnovamento dell'offerta ludica e contenutistica di Xbox e PC Game Pass, la casa di Redmond si appresta a rimuovere diversi videogiochi dal catalogo del servizio. Oltre al già annunciato abbandono dal Game Pass di Knockout City divenuto free to play, dall'abbonamento di Microsoft vedremo allontanarsi anche Superhot Mind Control Delete, Resident Evil 7 Biohazard, Farming Simulator 19 e altri titoli. Eccovi l'elenco completo dei giochi destinati ad abbandonare presto il catalogo di Xbox Game Pass su PC, console verdecrociate e Xbox Cloud Gaming:

EA Sports NHL 20 (Xbox)

Farming Simulator 19 (xCloud, Xbox e PC)

Knockout City (Xbox e PC) EA Play

Resident Evil 7 Biohazard (xCloud, Xbox e PC)

Spellforce 3: Soul Harvest (PC)

Superhot Mind Control Delete (xCloud, Xbox e PC)

Yes Your Grace (xCloud, Xbox e PC)

Se desiderate giocare i titoli in questione, il termine ultimo per poterli fruire "gratuitamente" su Xbox Game Pass è fissato per la sera di martedì 31 maggio.