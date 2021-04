Xbox e PC Gaming: il 29 aprile 'arriverà una gradita notizia', secondo Jeff Grubb

Stando alle ultime indiscrezioni condivise dall'ormai noto giornalista e insider Jeff Grubb, la divisione Xbox di Microsoft si prepara ad annunciare "una gradita notizia" a tutti i videogiocatori su PC.

Nel corso del suo ultimo intervento in streaming, il redattore di VentureBeat ha fatto il punto della situazione in casa Microsoft e, guardando alle strategie portate avanti dalla casa di Redmond per potenziare l'ecosistema di piattaforme Xbox, ha invitato i suoi follower ad attendersi delle "gradite novità su PC" per il 29 aprile.

Pur senza fornire ulteriori dettagli sulle sorprese in arrivo dalla divisione Xbox dell'azienda statunitense, Grubb precisa che la notizia in questione non sarà legata all'annuncio di un evento o alla presentazione di un nuovo videogioco: a detta del giornalista si tratterà infatti di un "aggiornamento generale sull'impegno di Microsoft per i videogiocatori PC" e sulle novità che li attendono in un prossimo futuro.

Come sottolineato dagli utenti che stanno partecipando al dibattito sorto sui social e su forum come ResetEra in seguito a queste anticipazioni, dietro alle parole di Grubb potrebbe celarsi gli indizi dell'arrivo del nuovo Microsoft Store o, magari, l'annuncio del redesign delle applicazioni Xbox su PC Windows 10. C'è poi chi ritiene che la notizia in questione possa riguardare il potenziamento dell'offerta di Xbox Game Pass su PC, una fase di Open Beta dei giochi xCloud su PC o il supporto dello streaming in locale da Xbox Series X/S a PC Windows 10. E che dire, allora, dei rumor più recenti che suggeriscono l'ingresso di Xbox Game Pass su Steam?