Xbox perde Chris Novak: il capo della divisione ricerca e design lascia dopo 20 anni

Gli Xbox Game Studios sono costretti a salutare un importante pezzo della storia di Microsoft. Chris Novak, capo della divisione ricerca e design di Xbox, ha lasciato il suo ruolo dopo ben 20 anni di onorato servizio, senza tuttavia spiegare nel dettaglio le ragioni del suo addio.

"Ho dato le dimissioni da Xbox e da Microsoft, e il mio ultimo giorno è stato il 19 aprile 2022", scrive Novak sul proprio profilo LinkedIn, che aggiunge: "Ho iniziato a Xbox nel novembre del 2002, dunque dopo 20 anni immagino che questa notizia possa essere vista come una sorpresa, o come scontata, un misto di entrambe le sensazioni". Dalle parole di Novak emerge come l'idea di lasciare il suo incarico sia emersa già negli ultimi anni per fattori esterni al suo lavoro.

"Il mio viaggio prevede ora un periodo di riflessione e riposo, uno che ho promesso a me stesso qualche anno fa dopo un evento significativo avvenuto fuori dall'ambito lavorativo. Passerò un po' di tempo facendo tour di design ovunque potrò. Se volete collaborare e parlare di design, giochi o produzioni varie, non esitate a contattarmi indipendentemente dalla vostra industria", prosegue l'ormai ex dirigente della divisione design di Xbox.

"Ho scoperto che le cose migliori che ho visto ho fatto in ambito gaming sono partite da altre aree, e voglio muovermi alla grande verso di esse. Ho amato il mio tempo a Xbox, è stato un privilegio creare grandi esperienze per i giocatori", conclude Novak affermando che continuerà sempre ad essere un sostenitore di Xbox negli anni a venire.

All'inizio della sua carriera in Microsoft, Chris Novak ha lavorato come design director per diverse produzioni first party quali la serie di Project Gotham Racing, il primo Forza Motorsport e il primo Crackdown. Divenuto design architect nel 2009, negli anni successivi ha collaborato allo sviluppo di titoli quali Ryse: Son of Rome, Sunset Overdrive e Quantum Break.

Gli Xbox Game Studios continuano intanto a guardare con sempre più decisione verso il futuro: Microsoft ha presentato nuove tecnologie e tool di sviluppo che saranno rivolte all'intera industria videoludica. Intanto il programma ID@Xbox si è rivelato un successo, con gli studi indie che hanno ottenuti guadagni pari a 2,5 miliardi di dollari.