Xbox perde Kareem Choudhry: il dirigente Microsoft lascia la casa di Redmond dopo 26 anni

Dopo la rivoluzione ai vertici di Microsoft e del team Xbox avvenuta alla fine del 2023, la divisione videoludica del colosso tecnologico americano si appresta a vivere una nuova stagione di grandi cambiamenti a seguito dell'addio di Kareem Choudhry da Microsoft.

Dalle colonne di WindowsCentral apprendiamo infatti che il Corporate Vice President del team Xbox ha deciso di abbandonare Microsoft dopo 26 anni trascorsi tra le fila del colosso di Redmond.

Negli oltre cinque lustri passati da Choudhry nell'azienda statunitense fondata da Bill Gates e Paul Allen, l'ormai ex CVP di Xbox ha offerto un importantissimo contributo allo sviluppo delle tecnologie adottate da Microsoft in ambito gaming, come pure nella definizione della strategia a lungo termine che il colosso statunitense intende portare avanti con Xbox Game Pass e agli investimenti in branche come l'IA, il cloud gaming e l'elaborazione dei dati in streaming.

Stando sempre a quanto emerso dalle anticipazioni raccolte dal giornalista Jez Corden di WindowsCentral, l'uscita di Choudhry da Microsoft sarebbe stata 'amichevole' e non dettata da attriti con altri dirigenti, come pure da problemi nel team Xbox. Ad ogni modo, l'uscita di Kareem Choudhry dovrebbe precedere una più ampia riorganizzazione della leadership di Xbox, con la promozione di alcuni membri storici della divisione videoludica di Microsoft (e relative sussidiarie) e l'arrivo di nuove figure dirigenziali. A chi ci segue, ricordiamo che a metà 2023 anche Larry 'Major Nelson' Hryb decise di lasciare Microsoft dopo 20 anni.

