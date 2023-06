Xbox perde contro PlayStation e Nintendo per la quantità di esclusive: tutti i numeri

Grazie alla causa tra Microsoft e la FTC (Federal Trade Commission) stanno venendo fuori tantissimi dettagli interessanti sui dietro le quinte del mondo dei videogiochi. La disputa legale ha inoltre permesso di poter fare confronti più accurati tra i tre grossi produttori di hardware.

A tal proposito, nelle ultime ore è stato pubblicato un grafico che svela il numero esatto delle esclusive che nel corso degli anni sono approdate sulle console Sony, Nintendo e Microsoft. A vincere è proprio PlayStation con 286 titoli in esclusiva, seguita da Nintendo con 277 esclusive. Solo in terza posizione troviamo Xbox, che nel corso degli anni ha visto arrivare solo 59 giochi in esclusiva.

Sebbene la console del colosso di Redmond sia in svantaggio per una semplice questione di tempo, occorre precisare che anche nel caso in cui si considerassero esclusivamente gli ultimi anni (quelli in cui tutte e tre le aziende avevano almeno una console sul mercato) vedremmo Xbox perdere contro le due rivali.

In ogni caso non sembra che tale fattore scoraggi Microsoft, che dai documenti pubblicati di recente pare essere convinta che Xbox diventerà leader del settore dei videogiochi entro il 2030. Sapevate inoltre che Microsoft vorrebbe eliminare del tutto il concetto di esclusiva?