Xbox: Phil Spencer ha ancora qualche asso nella manica per il 2024

Stanno facendo il giro dei social alcune dichiarazioni di Phil Spencer ai microfoni di Famitsu, la nota rivista giapponese. Stando alle parole del boss della divisione gaming di Microsoft, il prossimo anno ci riserverà sorprese inaspettate.

Pare infatti che gli annunci fatti sul palco dell'Xbox Showcase (sulle nostre pagine potete trovare il riassunto dell'Xbox Showcase 2023) qualche giorno fa non comprendessero ogni singola produzione in arrivo sulle console Microsoft e su PC nel corso del 2024.

Ecco di seguito le parole di Phil Spencer:

"Per quello che riguarda la line-up dei titoli first party in arrivo il prossimo anno, abbiamo già rivelato alcuni nomi ma ce ne sono altri che non sono ancora stati annunciati."

Insomma, dalle dichiarazioni del noto personaggio dell'industria videoludica si intuisce che il colosso di Redmond abbia ancora qualche asso nella manica che, con tutta probabilità, verrà mostrato al pubblico solo a ridosso del lancio o, perché no, durante un evento di rilievo come i The Game Awards 2023 che si terranno il prossimo dicembre.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola, vi ricordiamo che a luglio 2023 arriverà un altro evento a tema Xbox, annunciato proprio nel corso del pomeriggio.

